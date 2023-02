A la Une . Conflit dans la filière avipole : Négociations en préfecture

Des éleveurs ont bloqué un abattoir à cause d'un conflit entre l'entreprise Duchemann et Avipole Réunion. Le préfet a fait libérer l'accès ce matin et reçoit les différents acteurs du secteur pour trouver une solution afin de sortir de la crise. Par La Rédaction - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 18:20





La coopérative Avipole Réunion accuse la société Duchemann de favoriser les éleveurs de son groupement pour l'usage des abattoirs. Des éleveurs avaient décidé de bloquer l'accès aux lieux de travail.



La préfecture reçoit ce mercredi en fin de journée les différents acteurs pour tenter de trouver une solution pérenne. La FDSEA (Fédération départementale des syndicats des éleveurs et exploitants agricoles) est présente pour participer à la médiation entre les deux parties en conflit.



Stéphane Sarnon, président de la FDSEA et Bryan Alaguirissamy, membre de la FDSEA, assisteront à la réunion pour défendre les intérêts des éleveurs qui appartiennent à la coopérative Avipole Réunion et au groupement Fermiers du Sud.