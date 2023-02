A la Une . Conflit dans la filière avicole : Le préfet fait libérer l’accès à l’abattoir de l’Étang Salé

Depuis plus de 48h, l’abattoir Evollys était bloqué par une vingtaine d’éleveurs de volaille d’une des deux coopératives avicoles de l’île, en raison d’un conflit entre ces producteurs et l’abattoir. Le communiqué de la préfecture. Par NP - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 07:26

Après deux jours de tentative de conciliation et de médiation par l’État entre les différentes parties qui n’ont pas abouti à un accord à ce stade, le préfet a pris la décision de faire libérer l’accès à l’abattoir par la gendarmerie nationale ce matin.



En effet, le blocage prolongé de l’abattoir entraînerait :



- un risque sanitaire en raison de l’impossibilité d’évacuer plusieurs tonnes de déchets de carnés ;

- un risque d'atteinte au bien-être animal avec des animaux restant en élevage au-delà de l'âge prévu : les conditions d’élevage risquaient ne plus être adaptées au poids des oiseaux continuant de grossir ;

- un risque économique avec des pertes journalières pour l'abattoir et les éleveurs de toute la filière dans l’impossibilité d’acheminer leur production à l’abattoir ;

- enfin un risque de trouble à l'ordre public par des affrontements entre les différentes parties ;



L’opération d’évacuation s’est passée sans incident.



Parallèlement, le préfet a demandé aux parties de continuer à discuter sur un protocole d’accord entre les acteurs de la filière. Le préfet et ses services continueront d’accompagner la filière pour une sortie du conflit.