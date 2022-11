A la Une . Conflit d'intérêts : La ministre de la transition écologique accusée d'être liée à une entreprise pétrolière

Une enquête du média d'investigation Disclose a révélé ce vendredi qu'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition écologique, est liée à une société basée dans des paradis fiscaux. Créée par son père, ancien haut-responsable de l'entreprise pétrolière Perenco, ce fond d'investissements a été légué aux enfants de la ministre, encore mineurs, sans qu'elle ne déclare à la HATVP (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique). Par La rédaction - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 18:00

La ministre Agnès Pannier-Runacher se retrouve d'une tempête médiatique depuis les révélations de Disclose sur l'existence d'une société d'investissements créée par son père et dans laquelle ses enfants sont les principaux actionnaires.



Créée 2016, la société Arjunem détient des produits financiers dans une banque au Luxembourg, alors que les fonds proviennent de fonds spéculatifs, installés dans le Delaware, en Irlande et à Guernesey. C'est Jean-Michel Runacher, ancien dirigeant de la société pétrolière Perenco, qui a apporté plus de 1,2 million d'euros, avant d'en céder les parts à ses petits-enfants, dans le cadre d'une transmission de patrimoine. Ceux-ci étant encore mineurs à l'époque, c'est la ministre qui avait dû signer les documents en tant que représentante légale.

Aucune déclaration à la HATVP



Pourtant, aucune trace de cette société dans la déclaration de patrimoine faite auprès de la HATVP lors de sa prise de fonctions. "Il ne s’agit pas de mon patrimoine, mais de celui de mes enfants qui, eux-mêmes, n’ont aucun pouvoir de gestion de la société à ce jour", a répondu la ministre auprès de Disclose, tandis qu'elle a insisté auprès de l'AFP sur le fait que : "le guide de la HATVP ne laisse aucune ambiguïté sur le fait que qu'[elle n'avait] pas à déclarer cette structure".



Or, la HATVP rappelle bien que "l'absence d'obligation déclarative ne dispense pas le responsable public de veiller à prévenir et faire cesser les situations de conflit d'intérêts qui naîtraient d'autres intérêts indirects détenus, tels que l'activité des enfants ou d'autres membres de la famille".



"Ministre de la Transition énergétique ou des intérêts pétroliers, il faut choisir", estime la députée LFI Danielle Simonnet. Côté majorité, on botte en touche, un peu gêné. "Ce n'est pas cet article qui doit trancher le sort de la ministre", a exprimé Loïc Signor, porte-parole du parti présidentiel Renaissance.