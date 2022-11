A la Une . Conflit d'intérêts : La ministre Agnès Pannier-Runacher ne pourra pas s'occuper des dossiers en lien avec Perenco

Visée par une enquête menée récemment par la Haute autorité pour la transparence sur la vie publique, la ministre de la transition énergétique a été lavée de tout soupçon concernant des liens familiaux avec le groupe pétrolier. Cependant, un décret à son initiative doit permettre de prévenir tout risque de conflits d'intérêts à venir. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 09:45

Afin de prévenir tout conflit d’intérêts, la ministre de la transition énergétique ne pourra pas s’occuper de sujets liés à trois sociétés, y compris l’entreprise pétrolière Perenco dont son père a été un dirigeant, selon un décret paru ce mardi 15 novembre au Journal officiel. Un décret qui serait à son initiative après les vives réactions politiques provoquées par les révélations d'un média d'investigation.



Disclose avait affirmé que les enfants de la ministre étaient associés d’une société basée sur des fonds domiciliés dans des paradis fiscaux et transmise par Jean-Michel Runacher, leur grand-père. Perenco avait aussi investi dans certains de ces fonds. Une enquête avait été ouverte le 8 novembre dernier par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) le nom de cette société n’étant pas mentionné dans la déclaration d’intérêts de la ministre.



Mardi, la HATVP a fait savoir qu’après avoir procédé à des vérifications et échangé avec elle, elle constatait l’absence de manquement de l'intéressée à ses obligations déclaratives. Le décret publié hier doit cependant permettre de prévenir les risques de conflits d’intérêts vis-à-vis du groupe pétrolier.



La loi oblige la ministre à déclarer ses participations directes et celles de son conjoint, mais pas celles de ses enfants, ce qu’avait déjà confirmé la HATVP. Cependant, l'ONG Anticor citant cette dernière ne partage pas cet avis, insistant sur le fait que la ministre aurait pourtant dû déclarer la société préventivement, dans la catégorie “observations”, dès sa nomination au gouvernement, au poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie en 2018.



Interrogée par Disclose, la mise en cause avait indiqué : "Il ne s'agit pas de mon patrimoine, mais de celui de mes enfants qui, eux-mêmes, n’ont aucun pouvoir de gestion de la société à ce jour". Agnès Pannier-Runacher dénonce enfin "des allégations qui sont infondées, mensongères et calomnieuses, qui veulent m’amener à ne pas défendre un texte sur les énergies renouvelables qui a été très largement adopté par le Sénat". Ce texte qu’elle porte doit être présenté à l’Assemblée nationale le 5 décembre prochain.