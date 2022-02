A la Une . Conflit avec l'Ukraine : Les Russes de La Réunion font parler leurs convictions

Les chefs d’Etat du monde entier ont le regard tourné vers l’Ukraine. Le pays vient de voir deux de ses territoires majoritairement occupés par des Russes reconnus par le Kremlin. Le tout a été réalisé sous la menace des forces armées russes qui se sont positionnées à la frontière ukrainienne depuis des semaines. Cette décision unilatérale du président russe a été condamnée par l’ensemble de la diplomatie mondiale, ce qui fait passer la Russie pour l’agresseur. Mais cette lecture des événements n’est absolument pas partagée par certains Russes qui vivent à La Réunion. Nous leur avons demandé leur avis (entretien réalisé entre mardi et mercredi, avant les opérations militaires décrétées par Vladimir Poutine ce jeudi). Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 08:57





Natalia :



"Je ne suis pas un politicien et tout ce que je vais dire est mon point de vue personnel. J'ai beaucoup d'amis et de parents en Ukraine, je suis constamment en contact avec eux, donc tout ce que je vais dire, je le sais de première main. Personne ne veut la guerre. Ni la Russie ni l'Ukraine. Seuls les Américains veulent la guerre. Parce qu'eux seuls en profitent dans ce cas. Ils ont déjà fourni beaucoup d'armes à l'Ukraine et ont conduit ce pays dans un trou de crédit.



Rappelons-nous comment tout a commencé.



En 2014, après le Maïdan (émeutes de protestation contre le gouvernement) en Ukraine, des mouvements nazis ont commencé à se former. Les nazis se sont déclarés pour un "nouveau monde" et leurs actions et marches ont été activement soutenues par le gouvernement ukrainien. Ils portent des uniformes de la Gestapo, s’en prennent aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, protestent contre l'observance de la Journée du souvenir du 9 mai qui est le jour de la Victoire de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. Ils tuent des Ukrainiens qui parlent russe, écrasent les églises chrétiennes et brûlent les gens vifs." "L’Ukraine est une marionnette entre les mains de l'Amérique"

"Mais l'Europe et l'Amérique préfèrent étouffer ces faits. Tout le monde a déjà oublié que le Maïdan visait à renverser le gouvernement de l'Ukraine et que l'Ukraine voulait prendre un cap vers son rapprochement avec l'Europe.



Toutes les forces, tous les moyens sont mobilisés pour extirper tout ce qui est russe en Ukraine. L’Ukraine qui était une république de l'Union soviétique. « Décommunisation complète » est le slogan des sept dernières années de l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas d'argent pour le logement, l'éducation ou la nourriture de ses citoyens, tout l'argent sert à nourrir les nazis. Ils sont la seule force en Ukraine. L’Ukraine est une marionnette entre les mains de l'Amérique, leur objectif est de détruire la Russie.



Voici par exemple un article qui parle de



Stepan Bandera (complice d'Hitler en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale), reconnu par le tribunal de Nuremberg comme criminel, est déclaré "victime du régime soviétique" et des monuments lui sont érigés dans les villes d'Ukraine et des écoles portent son nom.



L'Europe est à nouveau silencieuse parce qu’elle a peur de l'Amérique, parce qu’elle espère que tout passera inaperçu au monde entier et qu'ensuite ils se partageront à l'amiable le territoire russe." "En 2014, les nazis n’ont pas hésité à traverser l'Ukraine et à tuer"

"Le député letton du Seimas au Parlement européen, Alexander Kirshteins, estime que la Russie doit être divisée, car ce n'est que dans ce cas que l'Europe pourra vivre en paix. Selon son avis, ce n'est que lorsque la Russie se divisera en de nombreux petits pays que la paix sera établie en Europe pendant de nombreuses années. La secrétaire d'État américaine Madeleine Albright avait également dit à l’époque que : « C'est la plus grande injustice le fait que la Russie seule possède des terres comme la Sibérie ».



En 2014, les nazis n’ont pas hésité à traverser l'Ukraine et à tuer tous ceux qui n’étaient pas d'accord avec eux. Les autorités l'encouragent pleinement car ce sont les nazis qui sont la force sur laquelle s'appuie cette autorité.



Ici, je vais faire une digression : pour nous tous qui sommes nés en Union soviétique, la Seconde Guerre mondiale a été destructrice et la mémoire des héros de cette guerre est sacrée depuis des siècles. La ville héroïque de Sébastopol en Crimée est une terre sainte, chaque centimètre de cette terre est immaculé du sang des héros qui ont donné leur vie dans la lutte contre l'Allemagne nazie et le nazisme.



Imaginez maintenant que les nazis, les partisans d'Hitler qui considèrent le criminel nazi comme un héros, organisent une marche nazie à travers Sébastopol et d'autres villes de Crimée. Et chaque habitant de la Crimée, et peu importe qu'il soit Ukrainien, Russe, Tatar ou un autre groupe ethnique, ce sont tous les enfants et petits-enfants de ceux qui sont morts en défendant cette ville contre les nazis ! Voilà la raison pour laquelle les habitants de la Crimée ont voulu rompre les relations avec l'Ukraine.



Et ce ne sont pas des ambitions impériales de notre président. Vladimir Poutine est président de la Russie depuis 1999. S’il avait de soi-disant ambitions, pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt ???



Les habitants de Crimée se sont rebellés contre les nazis puis le gouvernement ukrainien a menacé d'envoyer des troupes en guise de punition. Ils ont bloqué l'approvisionnement en eau de toute la péninsule !!! Pouvez-vous l'imaginer ??? L'Ukraine a organisé un blocus de l'eau pour les habitants de l'une de ses régions et c'est la seule raison pour laquelle les habitants de la Crimée sont retournés en Russie. Parce que sinon, l'Ukraine les aurait tués. Physiquement." "L’Ukraine bombarde les habitants de leurs propres régions !"

"Des habitants de Donetsk et Lougansk ont été tués. Savez-vous que depuis le début de 2014, l'armée ukrainienne - les mêmes nazis - ont tué près de 20.000 personnes dont près de 5000 civils et 155 enfants !!! C'est impensable. L’Ukraine bombarde les habitants de leurs propres régions ! Uniquement parce que les habitants de ces régions ne veulent pas des nazis dans leur pays.



Les habitants de ces régions ont proposé de s'asseoir à la table des négociations avec le gouvernement ukrainien mais le gouvernement ukrainien a besoin d'argent, et l'Amérique, qui a besoin de la guerre, peut leur en donner.



En ce moment, tout le monde se souvient des "ambitions impériales" et tous les médias européens crient que la Russie veut la guerre. Mais les régions de Donetsk et de Lougansk demandent à faire partie de la Russie depuis 2016, et notre président Vladimir Poutine leur a répondu qu'elles sont un territoire et une partie de l'Ukraine, vous devez donc vous asseoir à la table des négociations avec le président de l'Ukraine.



Mais depuis 2014, ni le président ni aucun membre du gouvernement ukrainien n'a trouvé une seule minute pour simplement venir négocier. Au lieu de cela, des chars et des avions de guerre s’étaient dirigés vers Donetsk et Lougansk. Les habitants de ces régions sont sortis à mains nues pour arrêter les chars que l'Ukraine envoyait dans leur ville. "Si la Russie est l'agresseur comme l'assurent les médias américains et européens, pourquoi courent-ils vers nous ?"

Au cours de ces deux derniers jours, 70.000 réfugiés des républiques de Donetsk et de Lougansk sont arrivés en Russie. Si la Russie est l'agresseur comme l'assurent les médias américains et européens, pourquoi courent-ils vers nous ? Si la Russie est l'agresseur, alors pourquoi la Russie fournit-elle maintenant à ces personnes un logement, de la nourriture et de l'argent ????



Au cours des deux derniers jours, quatre obus de mortier sont déjà arrivés sur le territoire russe depuis l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est sinon une provocation ?



Les Américains, par l'intermédiaire du corps diplomatique, ont ordonné à leurs citoyens qui se trouvent maintenant en Russie d'être "plus prudents dans les endroits bondés comme les cinémas, les gares et les centres commerciaux puisque des actes terroristes sont attendus dans les grandes villes telles que Moscou et Saint-Pétersbourg". Qu’est-ce que c’est si ce n’est pas une menace américaine directe ???



Aujourd'hui, un véhicule blindé de transport de troupes a envahi le territoire de la Russie - un véhicule militaire avec cinq Ukrainiens ! Qu'est-ce que c'est, sinon du sabotage ???" "L'Ukraine est pour nous une nation fraternelle"

"La Russie a été accusée de mener des exercices militaires sur son territoire. Mais des exercices de militaires français sur l’île de La Réunion signifient-ils que la France veut attaquer Madagascar ou Maurice ?? Un État souverain n'a-t-il pas le droit de faire ce qu'il juge bon sur son territoire ?



Tout ce que je vois maintenant, c'est que la Russie considère les régions de Donetsk et de Lougansk comme territoires de l'Ukraine et demande au gouvernement ukrainien de s'asseoir à la table des négociations avec ces territoires. Je vois l'hystérie et l'aggravation de la situation de la part de l'Amérique et de l'Europe.



La Russie ne voulait pas et ne voudra jamais la guerre. L'Ukraine est pour nous une nation fraternelle, qui s'est avérée être l'otage des manipulateurs et des nazis. Et je suis heureux que le président et le ministre des Affaires étrangères de la Russie soient de vrais diplomates et fassent tout leur possible pour que la situation reste pacifique.



Et en ce moment même, l'Ukraine bombarde son propre territoire et tue ses propres enfants. Mais il est plus important que les médias mondiaux mentent, sinon ils devront admettre que ce sont l'Amérique et l'Europe qui ont modelé cette situation avec leur propre argent, comme ils ont autrefois élevé les terroristes en Irak ou en Smiria."

"Poutine est souvent mal vu en Europe mais cet homme plaît aux Russes"



Contrairement à Natalia, Olga vit toujours à La Réunion. Voilà neuf ans qu’elle y est installée. Elle livre aussi son avis qui met l’accent sur les nombreux points communs qui unissent l’Ukraine et la Russie. Elle est elle-même partagée entre les deux nations :



"Moi même étant d’origine mixte ukrainienne et russe, ce sujet dépasse le cadre purement politique. Avant tout, on perd notre objectivité en se disant pro russe ou pro Occident. C’est avant tout un drame humain car il s’agit du même peuple parlant la même langue, les mêmes cultures etc… Aujourd’hui, il y a une soif de liberté car internet donne des infos trop faciles… Il s’agit de voir où se trouve la situation économique et sociale de ces pays. L’Ukraine, pour une partie de sa population, aspire à être proche de l’Europe comme les pays baltes mais cela ne peut pas se faire aussi vite. Il faut le dialogue et des solutions économiques pour régler le problème notamment de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Enfin, Poutine est souvent mal vu en Europe mais cet homme plaît aux Russes.



Prôner un changement en Russie c’est comme parler de l’intervention des occidentaux en Libye etc… ce serait le chaos. Donc pour ce conflit, il faut avant tout penser à ces hommes et femmes qui sont cousins … c’est avant tout, je répète, un drame humain."





SUR LE SUJET :

15 avril 2021 : Arte.tv :

