La grande Une Conflit à Tereos : Les planteurs passent à l'action

Les planteurs ont mis leur plan à exécution ce mercredi matin, faute d’accord trouvé entre la direction de Tereos et ses ouvriers. Rassemblés devant les différents centre de réception, les planteurs se rendent là où ils pourront livrer leur canne puisque l’usine de Bois Rouge reste engluée dans un conflit social.

Par NP - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 08:00





FDSEA, JA et UPNA ont décidé de livrer les cannes à l'usine de Gol à Saint-Louis ce mercredi.



Sur le chemin, différents arrêts ont été décidé avant l’usine du Gol, la première étape sera la préfecture.



Un cortège parti de l'Est qui engendre des embouteillages. "Depuis le 16 août, on ne livre pas, on ne peut plus attendre, il y a des ouvriers, des facteurs à payer", a déploré la FDSEA.



Escortée par les forces de l'ordre, une trentaine de tracteurs chargés de cannes en souffrance se suivent en file mobilisant la voie de droite sur la RN2 en direction de Saint-Denis.



Tracteurs et remorques chargés de cannes ont pris la route depuis l'usine de Beaufonds à Saint-Benoit notamment. Faute d'accord trouvé entre Tereos et ses ouvriers à l'usine de Bois Rouge, les planteurs passent à l'action.Sur le chemin, différents arrêts ont été décidé avant l’usine du Gol, la première étape sera la préfecture.Un cortège parti de l'Est qui engendre des embouteillages. "Depuis le 16 août, on ne livre pas, on ne peut plus attendre, il y a des ouvriers, des facteurs à payer", a déploré la FDSEA.Escortée par les forces de l'ordre, une trentaine de tracteurs chargés de cannes en souffrance se suivent en file mobilisant la voie de droite sur la RN2 en direction de Saint-Denis.