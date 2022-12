Conflit à Pierrefonds : Les sauts en parachute suspendus par la DGAC OI

La Direction générale de l'Aviation civile de l'océan Indien (DGAC OI) vient d'annoncer la suspension des activités de parachutage sur l'aéroport de Pierrefonds à partir du mercredi 7 décembre. Une décision qui doit courir jusqu'à "la mise en place de mesures permettant de réduire significativement les risques sur la sécurité".Un conflit dure depuis quelques semaines entre la DGAC OI et le Para Club de Bourbon qui est le seul organisme qui organise ces sauts. Une partie des professionnels de Pierrefonds se sont mobilisés la semaine dernière pour dénoncer les pressions de la DGAC OI. Ils ont bloqué la piste d'atterrissage et de décollage pendant quelques minutes.Les acteurs du secteur déplorent la prise de position de la DGAC OI et rappellent qu'aucun accident n'a été répertorié sur la zone de parachutage en 46 ans et assurent que les protocoles actuellement en vigueur sont similaires à ceux mis en place en métropole.Ils évoquent en exemple le Paraclub de Grenoble qui cohabite avec un aéroport européen et bénéficie lui d’un Notam (message aux navigants).