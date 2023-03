A la Une . Conflit à Bourbon Bois : Une opération escargot prévue ce vendredi jusqu'à la préfecture

Depuis hier, l’équipe d’artisans sous-traitants de Bourbon Bois manifeste devant l’usine de l’entreprise à Pierrefonds pour réclamer le paiement de leurs factures. Ce jeudi, ils espèrent la tenue d'une table des négociations. Par PB - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 10:43





Afin de trouver une solution à ce conflit, une table ronde est demandée par les grévistes à la présidente et DG ce jeudi après-midi. "Sans réponse de sa part, nous serons obligés de nous rendre demain en opération escargot à la préfecture pour trouver une issue", prévient Patrick Fulmar.



Morgane Osta Amigo a repris la direction de l’opérateur historique du logement évolutif social (LES) depuis 2019. Retards de chantier, absence de contrat ou encore malfaçons, des procédures ont été engagées par des propriétaires privés et bénéficiaires du dispositif LES.



"Nous dénonçons des ruptures de contrat abusives mais aussi des manquements devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre et de Saint-Denis", confirme Me Jean-Christophe Molière qui défend également un des artisans.



Ils invitent ainsi la direction "a une nouvelle table de négociation en préfecture afin de trouver ensemble et définitivement une issue à ce conflit". La présidente et DG de Bourbon Bois n'a finalement pas donné suite à la demande de réouverture du dialogue. Les grévistes ont levé le camp devant l'usine en fin d'après-midi mais se rendront vendredi matin devant la préfecture en opération escargot au départ de Pierrefonds à 8h30, préviennent-ils.