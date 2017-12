Conflit à Bois-Rouge : Ultimatum posé à 16h par les planteurs, les forces de l'ordre déployées sur place

La situation est toujours tendue devant les grilles de l'usine de Bois-Rouge. Une réunion a eu lieu ce jeudi entre les grévistes et la direction et cette dernière est restée campée sur ses positions : 2 043 euros de prime d'intéressement contre 2 400 euros réclamés par les premiers. Par ailleurs, elle refuse de payer aux grévistes leurs jours de grève car "ils estiment avoir perdu près de 300 euros par employés" nous indique un membre de l'intersyndicale.



Outre les salariés de l'usine, un groupe de planteurs s'est déplacé sur le site de Bois-Rouge pour exprimer son mécontentement et bloque actuellement la porte du directeur de l'usine.



Des planteurs qui "ont besoin de terminer leur campagne car il y a 80 000 tonnes encore à livrer", ajoute notre syndicaliste. "Ils ont demandé au directeur de trouver une solution à ce conflit afin qu'ils puissent livrer leurs cannes. Ils lui ont fixé un ultimatum : si rien ne bouge d'ici 16h, ils se disent prêts à brûler sur le site les cannes qui n'ont pas pu être réceptionnées". Sur place la tension est palpable, puisque les forces de l'ordre ont été déployées, bénéficiant du renfort de deux fourgons.



Face à ce dialogue de sourds, une réunion préparatoire à une médiation est prévue demain au siège de la DIECCTE. Mais notre contact l'assure : "les planteurs n'ont pas envie d'attendre jusqu'à lundi pour qu'une issue favorable soit trouvée dans ce conflit".