Courrier des lecteurs Conflit Moussajee / BRED (SOGECORE): "La vérité est en marche"





Nous vous invitons à visionner notre communiqué vidéo de ce jour en cliquant sur le lien ci-dessous :



https://youtu.be/iQP4DCUR1L4



130 000€ d'amendes nous ont été infligées avec exécution provisoire juste car la Cour n'aurait pas reçu nos pièces ! Nouvelle entourloupe et faudrait il en être étonnés car c'est juste un de plus parmi tant d'autres.



Nous vous invitons également à visionner la vidéo ci-après qui démontreront les liens très particuliers entretenus entre notre bourreau Thierry Benbassat ancien grand patron de la BRED et Arjuhoussen Mahamadaly,Directeur général de la Sogecore.



https://youtu.be/b2ndF9nmUzU



Un exemple concret des réseaux de connivence dans le monde des affaires.



Le combat continue et la vérité est en marche car nous avons décidé d'AGIR POUR NE PLUS SUBIR ! Il est paru dernièrement dans les médias que la BRED avait été mise hors de cause suite à notre assignation à Paris pour rupture des concours bancaires et collusion frauduleuse avec la Sogecore pour l'accaparement de nos parts sociales en fraudes de nos droits.Nous vous invitons à visionner notre communiqué vidéo de ce jour en cliquant sur le lien ci-dessous :130 000€ d'amendes nous ont été infligées avec exécution provisoire juste car la Cour n'aurait pas reçu nos pièces ! Nouvelle entourloupe et faudrait il en être étonnés car c'est juste un de plus parmi tant d'autres.Nous vous invitons également à visionner la vidéo ci-après qui démontreront les liens très particuliers entretenus entre notre bourreau Thierry Benbassat ancien grand patron de la BRED et Arjuhoussen Mahamadaly,Directeur général de la Sogecore.Un exemple concret des réseaux de connivence dans le monde des affaires.Le combat continue et la vérité est en marche car nous avons décidé d'AGIR POUR NE PLUS SUBIR !

Salim Moussajee Lu 140 fois







Dans la même rubrique : < > Quand le journal Le Monde tacle nos politiciens... Le Jésuite Macron, "oublie" de souhaiter un joyeux Noël aux Français !