Conflit JIR/ICP Roto : Motion des journalistes du Journal de l'Île

Nous, journalistes du Journal de l’Ile de La Réunion, exigeons de M. Alfred Chane Pane de respecter scrupuleusement le contrat qui le lie au Journal de l’Île et de reprendre immédiatement l’impression de nos éditions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.



La décision unilatérale de M. Chane Pane interdit aux journalistes du JIR, ainsi qu’à tous les salariés du groupe, d’exercer leur métier dans des conditions normales. En cas de désaccord avec la direction du JIR et avec notre indépendance éditoriale, M. Chane Pane peut mobiliser les voies judiciaires légales, sans avoir recours à la censure de fait de notre titre pour s'opposer.



Cette décision trouve sa source dans un conflit commercial qui ne justifie en rien la cessation imposée de force de la parution du Journal de l’Ile dans sa version papier.



Cette décision porte gravement atteinte à la liberté d’informer et la pluralité de la presse revendiquées par les journalistes du JIR, et réclamée par l’ensemble de nos lecteurs, privés de leur journal. Elle porte préjudice de façon inconsidérée à notre mission qui consiste quotidiennement à rapporter l'actualité de notre territoire et celle des Réunionnais.



Cette décision menace clairement l’existence de notre titre en raison des graves conséquences financières pour une entreprise déjà fragile au plan économique. Elle met en péril les emplois de l’ensemble du personnel du groupe JIR, ce qui représente plus de 100 salariés. 28 chauffeurs-livreurs, travailleurs indépendants, vont perdre leur emploi ce jeudi. 14 salariés du service distribution risquent d'être placés en chômage technique dès le lundi 10 octobre. Ces collègues, auxquels nous exprimons tout notre soutien, sont les premières victimes d’un conflit qui prend de plus en plus une tournure personnelle.



Nous, journalistes du Journal de l’Ile, demandons également aux salariés de l’imprimerie ICP Roto de reconsidérer leur mouvement de blocage dont les conséquences ultimes seront de mettre au chômage d’autres salariés avec toutes les conséquences humaines et familiales que cela implique.



Les journalistes du Journal de l’île, le mercredi 5 octobre 2022



Jadine Labbé Pacheco, Jérôme Talpin, Nathalie Técher, Eric Lainé, Florice Houngbo, Gabriel Robert, Céline Legay,Valentin Pacaud, Aurélie Tanous, Ludovic Laï-Yu, Aurore Turpin, Julien Delarue, Stephan Laï-Yu, Mireille Legait, Geoffroy Géraud-Legros, Pauline Benard, Philippe Madubost, Marine Dusigne, Benoît Donnadieu, Laurence Gilibert, Jean-Philippe Lutton, Xavier Drouadène, Jonathan Timbou, Anthony Robinson, Souch, Mickaël Payet, Christopher Mermet, Sébastien Valmont, Yacoub Patel, Alexandre Bègue, Patrick Planchenault.



Le CSE du groupe JIR s'associe pleinement à cette motion en tant que représentants du personnel.