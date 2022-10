La grande Une Conflit JIR / ICP Roto : Les rotativistes d'ICP Roto se mettent en grève

Nouvel élément à apporter au dossier du conflit JIR / ICP Roto. Les employés de l'imprimerie se mettent en grève et demandent à être associés aux négociations de sortie de crise. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 13:00

Le personnel de l'imprimerie s'est réuni ce matin et, constatant le souhait de leur patron d'entrer en médiation avec le JIR afin d'éventuellement reprendre l'impression du journal, a tenu à faire savoir dans un courrier envoyé à la direction que "la sérénité n'est absolument pas revenue du côté du personnel de l'imprimerie qui demeure choqué, inquiet et préoccupé par les prises à partie quotidiennes de M. Tillier".



C'est pourquoi, ajoutent-ils, "nous tenons à faire savoir que, quelle que soit la décision de M. Chane Pane, la décision éventuelle de la direction de reprendre la parution du JIR continue à se heurter à la persistance de notre mouvement de grève".



Et "c'est la raison pour laquelle le personnel demande à être associé au plus près au protocole de sortie de crise et demandera des garanties pour être préservé et respecté".









