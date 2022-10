Conflit JIR/ICP Roto : Audience au tribunal jeudi matin

Nous n'avons pas encore le détail de l'assignation mais on peut imaginer que ce sera pour obtenir du tribunal l'obligation pour l'imprimeur de reprendre l'impression du journal ainsi que des dommages et intérêts.Un problème risque cependant de se poser : même si le tribunal donnait satisfaction au journal, resterait à convaincre les rotativistes de l'imprimerie qui, comme nous l'avons annoncé ce matin en exclusivité, ont entamé un mouvement de grève afin d'être associés aux négociations et obtenir, je cite, "des garanties pour être préservé et respecté" par le patron du JIR.Le JIR sera représenté par Maître Alain Rapady et ICP Roto par Maître Jean-Jacques Morel.