A la Une . Conflit JIR/ICP Roto : Alfred Chane Pane tend la main au JIR

Dans un courrier adressé en cette fin d'après-midi à Jacques Tillier en sa qualité de PDG de la société du JIR, Alfred Chane Pane propose la désignation d'un médiateur pour tenter de trouver une solution au conflit qui oppose les deux sociétés. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 17:42

En introduction, Alfred Chane Pane rappelle l'origine selon lui, du conflit : "Un mouvement de débrayage du personnel de notre société ICP Roto a conduit à l'impossibilité d'imprimer le JIR dans a nuit du vendredi 30 septembre. En effet, le personnel a considéré que l'intégrité de la société et de son dirigeant étaient gravement et injustement mise en cause."



Puis, Alfred Chane Pane en vient à la nuit de samedi à dimanche où "le personnel et moi-même avons constaté que des attaques outrancières et violentes persistaient en s'aggravant", qui a conduit à nouveau à la suspension de l'impression du journal.



On est aujourd'hui dans une situation de blocage. Il faut en sortir car, comme le déclare Alfred Chane Pane, il veut montrer "son attachement à la liberté de la presse et à l'entreprise JIR, à ses employés dont les journalistes, aux actionnaires". Il a certes un conflit avec Jacques Tillier mais il ne souhaite pas que d'autres en pâtissent, à commencer par les Réunionnais qui ont l'habitude de lire leur journal tous les jours.



C'est la raison pour laquelle, s'appuyant sur un article du contrat qui stipule que "tout différend devra être soumis d'abord à une médiation", il propose au PDG du JIR de proposer un médiateur. Il en fera de même de son côté. À charge pour ces deux personnes de trouver une issue à la crise, au mieux des intérêts des deux parties.





Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur