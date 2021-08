A la Une . Confinement : un rayon de 5 km à respecter le dimanche

Le dimanche, seuls les déplacements dans un rayon de 5km autour de son domicile sont autorisés. Au-delà, il faudra se munir d’une attestation. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 1 Août 2021 à 08:56





Seuls les déplacements dans un rayon de 10km autour du domicile sont autorisés. Ce périmètre est réduit à un rayon de 5km le dimanche.



Aucune attestation n’est nécessaire pour ces déplacements. Les personnes devront simplement présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile à leur nom en cas de contrôle.



Pour tous les déplacements à plus de 5km le dimanche, il conviendra de présenter une pièce d’identité et d’une

Un confinement permanent est instauré sur l’ensemble de l’île, depuis le samedi 31 juillet dernier a annoncé le préfet de La Réunion. Cette mesure reste en vigueur jusqu’au lundi 16 août à 5h00.Seuls les déplacements dans un rayon de 10km autour du domicile sont autorisés. Ce périmètre est réduit à un rayon de 5km le dimanche.Aucune attestation n’est nécessaire pour ces déplacements. Les personnes devront simplement présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile à leur nom en cas de contrôle.Pour tous les déplacements à plus de 5km le dimanche, il conviendra de présenter une pièce d’identité et d’une attestation de déplacement disponible sur le site internet de la préfecture et d’un justificatif (convocation, attestation employeur…)





Publicité Publicité