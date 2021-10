Confinement record en Australie: Melbourne voit le bout du tunnel

Les habitants de Melbourne sont enfin délivrés.



La ville la plus européenne d'Australie détient le record du monde du nombre de jours de confinement avec 262 jours d'enfermement. Les règles d’accueil du public resteront cependant très strictes, et tous les commerces et restaurants ne rouvriront pas. Malgré la fin du confinement et du couvre-feu, il sera toujours interdit de voyager entre Melbourne et le reste de l’État du Victoria. Une nouvelle étape du déconfinement interviendra début novembre, quand 80 % de la population éligible aura été vaccinée.



Des manifestations avaient éclaté ces jours-ci avec la montée de l'exaspération des confinés.

Fin août dernier, le gouvernement avait annoncé l'accélération de la campagne de vaccination très en retard par rapport à d'autres villes du monde. La promesse de la levée des restrictions avait été faite dès que 70 % à 80 % de la population serait vaccinée. Avec près de 70% de la population de l'Etat du Victoria vaccinée au 20 octobre, c'est chose faite malgré les 1 841 cas enregistrés en 24 heures.



Dès le début de la pandémie, le continent avait pris des mesures draconiennes pour que le virus épargne l'île. Après une première vague, une seconde a fait son apparition aux premiers jours de l'été en novembre 2020. Melbourne avait été confinée pendant 100 jours.

Quant à Sydney, un peu plus en avance sur la vaccination, le confinement a été levé le 11 octobre dernier.