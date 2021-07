Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Confinement partiel





A compter du samedi 31 juillet 2021, les sports collectifs sont interdits. Les sites sportifs tels que les gymnases et la piscine municipale de Saint – Leu seront donc fermés au public jusqu’à nouvel ordre.



Les autres services communaux fonctionneront normalement et accueilleront le public sur rendez-vous. Nous vous demandons de contacter préalablement le service concerné.

Le port du masque est de nouveau obligatoire dans l’espace public, à l’intérieur comme à l’extérieur. Nous vous demandons de respecter cette consigne et de proscrire tout rassemblement de plus de 6 personnes. Les pique-niques seront de nouveau interdits durant toute cette période.



En cas de contrôle des forces de l’ordre (gendarmerie et police municipale), vous devrez présenter une pièce d’identité et un justificatif d’adresse attestant que vous résidez à moins de 10 kilomètres. Les parents des enfants inscrits en centres de loisirs résidant à plus de 10 kilomètres de la structure devront télécharger ou se munir d’une attestation de déplacement en ce sens. Attention le dimanche, le rayon de déplacement sans attestation est réduit à 5 kilomètres.



A compter du samedi 31 juillet en confinement partiel de 5h à 18h, pensez à être en possession d’une pièce d’identité.



Durant le couvre-feu (en soirée à partir de 18h et jusqu’à 5h), une attestation de déplacement dérogatoire sera obligatoire en cas de sortie de votre domicile.

Des dispositions particulières existent pour les personnes les plus fragiles accompagnées notamment par les services du CCAS et font l’objet de dérogations spécifiques de déplacement.



