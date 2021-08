La grande Une Confinement et couvre-feu prolongés: Le détail de toutes les mesures du préfet

Le préfet de La Réunion a annoncé la prolongation du confinement et du couvre-feu sur l'île. Voici les détails des annonces de Jacques Billant sur l'ensemble des mesures de freinage de l'épidémie de Covid-19 : Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 12 Août 2021 à 20:16

Maintien de la mesure de confinement



Le confinement est maintenu sur l’ensemble du territoire. Le fait de rejoindre une école ou un établissement d’enseignement constitue un motif de dérogation à la mesure de confinement (case n°1 de l’attestation).



Déplacements autorisés dans un rayon de 10km autour du domicile (5km le dimanche)



Seuls les déplacements dans un rayon de 10km autour du domicile sont autorisés. Le périmètre est réduit à un rayon de 5km le dimanche.



Aucune attestation n’est nécessaire pour ces déplacements. Les personnes doivent simplement présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile à leur nom.



Déplacements autorisés à plus de 10km du domicile (pour rappel)



Par dérogation, les déplacements suivant restent autorisés en dehors des horaires de couvre-feu, sans limitation de distance :



Motifs familiaux

- Garde de ses enfants, aide aux personnes vulnérables et motif familial impérieux ;

- Accès aux établissements d’accueil des mineurs, établissements scolaires ;

- Motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants.



Motifs professionnels

- Trajet domicile - travail ou avec le lieu d'enseignement et de formation ;

- Recherche d’un emploi ;

- Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

- Activités de livraison de nourriture à domicile jusqu’à 22h ;

- Présentation à un examen ou un concours ;

- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle.



Motifs de santé

- Vaccination ;

- Dépistage ;

- Rendez-vous avec des professionnels de santé ;

- Consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ;

- Achat de produits de santé.



Vie quotidienne

- Emmener et aller chercher les enfants à l’école, établissement scolaire, activités périscolaires, centres de loisirs, crèches...;

- Achats ne pouvant être réalisés dans le périmètre du confinement et retraits de commandes ;

- Soin et entretien des animaux ;

- Rejoindre une location saisonnière, un hôtel ou un gite ;

- Rendez-vous dans un service public pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

- Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;

- Convocation judiciaire ou administrative ;

- Rendez-vous chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

- Transferts ou transits vers les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

- Déplacements résultants d'un changement de domicile ;

- Déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;

- Déplacements vers les lieux de culte ;

- Trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau et aux personnes disposant d'une prescription médicale ;

- Elèves se rendant dans les établissements d'enseignement artistique spécialisés à l'exception de la danse et de l'art lyrique.



Pour tous ces déplacements à plus de 10km (ou 5km le dimanche), il conviendra de présenter une pièce d’identité et une attestation de déplacement disponible sur le



Le couvre-feu repoussé de 19h à 5h



Afin de faciliter les déplacements dans le cadre de la rentrée professionnelle et scolaire, le couvre-feu est repoussé de 19h à 5h.



Le fait d’aller chercher ses enfants à l’école durant les horaires de couvre-feu constitue un motif de dérogation au couvre-feu.



Les personnes concernées devront faire remplir un justificatif de déplacement scolaire par le chef d’établissement ou le directeur d’école. L’attestation est disponible sur :



Seules les personnes qui présentent une attestation de déplacement dérogatoire peuvent se déplacer pendant les horaires de couvre-feu. Les seuls motifs de déplacement autorisés sont les suivants :



Motifs médicaux :

- Vaccination ;

- Dépistage ;

- Rendez-vous avec des professionnels de santé ;

- Consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ;

- Achat de produits de santé.



Motifs professionnels :

- Trajet domicile travail ou avec le lieu d'enseignement et de formation;

- Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.



Motifs familiaux et personnels :

- Motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants;

- Emmener et aller chercher les enfants à l’école, établissement scolaire, activités périscolaires, centres de loisirs;

- Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;

- Convocation judiciaire ou administrative ;

- Rendez-vous chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

- Transferts ou transits vers les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

- Livraisons de nourriture à domicile jusqu’à 22h ;

- Trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau et aux personnes disposant d'une prescription médicale ;

- Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.



Pour tout déplacement durant les horaires de couvre-feu, il conviendra de présenter une pièce d’identité et un justificatif de déplacement temporaire ou permanent disponible sur le site internet de la préfecture.



Mesures de restriction sur la voie publique



Port du masque obligatoire dans l’espace public



Le port du masque est obligatoire dans l’espace public et dans les établissements recevant du public de plein air, ainsi que dans les lieux clos tels que le lieu de travail, les commerces, les transports et dans tout lieu de rassemblement couvert, y compris ceux soumis au Passe sanitaire. Cette obligation s’applique pour toutes les personnes à partir de 11 ans.



Le port du masque n’est pas obligatoire :

- dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs),

- dans les espaces en plein-air en accueil collectif de mineurs,

- pour les personnes en situation de handicap,

- lors de la pratique d’une activité sportive ou artistique de plein air,

- pour les usagers de deux roues.



Interdiction de la vente d’alcool à emporter et de la consommation sur la voie publique



La vente d’alcool à emporter et la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdites.



Interdiction des pique-niques



L’organisation de pique niques est interdite dans l’espace public et dans tous les espaces naturels : plages, arrières plages, rivières, kiosques...



La consommation de boisson et de produits alimentaires lors d’une activité sportive (randonnée, course...) reste autorisée.



Interdiction de la pratique du bivouac et des déplacements en véhicule de loisir itinérant



La pratique du bivouac (planter une tente du coucher du soleil au lever du jour, en itinérance) n’est pas compatible avec les règles de confinement et de couvre-feu. Cette pratique est donc interdite jusqu’au 31 août.



La pratique du camping dans des établissements prévus à cet effet reste autorisée. Les personnes concernées ne peuvent se déplacer à plus de 10km du lieu de camping (5 km le dimanche).



Les déplacements en véhicules de loisir itinérant (van, camping-car...) ne sont pas compatibles avec les règles de confinement et de couvre-feu. Cette pratique est donc interdite jusqu’au 30 août.



Interdiction des regroupements de plus de 6 personnes sur la voie publique



Les regroupements de plus de 6 personnes sont interdits dans l’espace public.



Les manifestations sont soumises à déclaration en préfecture.



Mesures de restriction dans les transports



Accès à l’aéroport

Seules les personnes justifiant d’un schéma vaccinal complet ou d’un motif impérieux de déplacement sont autorisés à embarquer au départ ou à destination de La Réunion.



L’accès à l’aérogare est limité :

- aux passagers munis d’un titre de transport,

- aux personnels de l’aéroport,

- aux clients de compagnies aériennes,

- accompagnants pour les mineurs isolés, personnes handicapées ou nécessitant un accompagnement (limité à 1 accompagnant par passager).



Accès aux transports collectifs



Les passagers peuvent accéder aux transports collectifs routiers durant les horaires de couvre-feu et en dehors du périmètre de confinement, sur présentation des justificatifs de déplacement.



Le port du masque est obligatoire pour tous les passagers de plus de 11 ans.



Mesures de restrictions dans les établissements recevant du public

Et sur les activités



Accès aux centres commerciaux de plus de 20 000 m2



A ce stade, l’accès aux centres commerciaux de plus de 20 000m2 n’est pas soumis à la présentation du Passe sanitaire. La jauge fixée à 35% de leur capacité d’accueil maximale reste en vigueur.



Activités festives



Les regroupements festifs sont à l’origine de nombreux clusters et continuent d’être limités et strictement encadrés.



Le transport de matériel de sonorisation reste interdit tout comme l’animation de soirées (DJ) et l’activité de traiteur à domicile.



Les salles de type salle des fêtes ou salles à usages multiples, les hôtels et les restaurants sont soumis au Passe sanitaire. La pratique de la danse y est interdite.



Activités sportives



L’accès aux établissements de plein air et aux salles de sport (gymnases, stades...) est soumis au Passe sanitaire pour toutes les activités faisant habituellement l’objet d’un contrôle (billetterie, système de sécurité...).



Tous les cours de sport encadrés par une association ou une société qui se tiennent dans ce type d’établissements sont soumis au Passe sanitaire en dehors des activités scolaires et de l’accueil collectif de mineurs. Le contrôle doit être effectué par les personnes assurant l’organisation de l’activité.



L’accès aux établissements de plein air et aux salles de sport (gymnases, stades...) à titre individuel n’est pas soumis au Passe sanitaire.



Accès aux établissements de soin et aux services médicaux



L’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (hôpitaux, cliniques, EHPAD... ) est soumis à la présentation du Passe sanitaire. Cette mesure concerne :

- les patients,

- les visiteurs et accompagnants, à l’exception des établissements médico-sociaux pour enfants en situation de handicap.



Cette mesure ne concerne pas :

- les cas d’urgence,

- l’accès au dépistage Covid-19,

- les cabinets médicaux,

- les centres de radiologie,

- les laboratoires d’analyse médicale.



Accès aux bars et aux restaurants



L’accès à ces établissements est soumis à la présentation du Passe sanitaire.



Les conditions de jauges et la limitation du nombre de personnes par tablée sont levées.



Les clients et les personnels doivent porter un masque lors de leur déplacement. Le cahier de rappel est obligatoire. Un kit de déploiement du Passe sanitaire et du cahier de rappel numérique sont mis à disposition des professionnels sur :



