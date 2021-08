La grande Une Confinement et couvre-feu pour quelques jours de plus ?

La réunion entre le préfet et les maires de La Réunion a été l’occasion d’évoquer la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Le plus haut représentant de l’Etat envisagerait de maintenir les mesures actuelles pour quelques jours afin d’éviter une reprise épidémique suite à la rentrée scolaire. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 25 Août 2021 à 17:46

Le préfet de La Réunion s’est exprimé devant les maires de l’île ce mercredi après-midi lors de la réunion de crise hebdomadaire. L’Agence régionale de Santé a fait le bilan de la semaine écoulée et a évoqué plusieurs points positifs comme la baisse des contaminations, des taux de positivité et d’incidence.



Mais l’ARS a aussi expliqué que la pression hospitalière restait importante et que la couverture vaccinale était toujours insuffisante. Le risque d’une reprise épidémique liée à la rentrée scolaire pourrait donc avoir un impact direct sur l’occupation des lits de réanimation. Les experts préconisent donc le maintien des mesures de restrictions au moins jusqu’à la fin de la semaine prochaine.



Le préfet pourrait donc décider de maintenir les mesures de couvre-feu et de confinement au-delà du 31 août, pour une durée de quelques jours afin d’évaluer à nouveau la situation la semaine prochaine.



Serge Hoareau, maire de Petite-Île et président de l’Association des maires de La Réunion explique qu’il s’agissait d’une réunion qui visait à prendre acte de l’évolution favorable mais surtout à préparer la réunion de crise de la semaine prochaine.



Si les chiffres continuent à évoluer positivement, des discussions pour un allègement des mesures pourraient alors être abordées.







