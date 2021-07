Communiqué Confinement et couvre-feu : les salons de coiffure impactés

L'UNEC, l'Union nationale des salons de coiffure, réagit aux nouvelles mesures sanitaires annoncées ce jeudi par le préfet de La Réunion. Par NP - Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 à 10:24

Communiqué :

Le préfet vient de prendre sa décision par rapport à la situation sanitaire alarmante et inquiétante . Un nouveau confinement est instauré dès ce week-end , de 5h à 18h , assorti d’un couvre feu à partir de 18h, pendant une durée de quinze jours , ainsi que l’obligation d’une dérogation pour pouvoir circuler au delà de 10km de son arrondissement.

J’ai quand même une pensée forte pour tous les Chefs d’Entreprises de Salons de Coiffure , qui devront composer avec ces restrictions ! De plus, il est très important de souligner que les mois de juillet et août sont deux mois propices à l’activité dans nos salons , notamment avec la rentrée scolaire. Comment gérer cette situation pour notre clientèle ? Car il faudra une dérogation spéciale, avec motif impérieux, pour circuler au delà de 10km en semaine et réduit à 5km les week-ends, jours d’affluences… Nous constatons que le confinement de 5h a 18h ainsi qu’un couvre-feu à 18h est très impactant pour les salons de Coiffure , car il s’apparente à un confinement partiel . La décision étant prise par le préfet , nous comptons sur lui pour réactiver toutes les mesures d’aides , car la survie des salons en dépend : 1- Réactiver et augmenter le montant du Fonds de Solidarité National afin que l’activité de Coiffure puisse être éligible dès 30% de perte de chiffre d’affaires au lieu de 50% actuellement . 2- Prise en charge du chômage partiel à hauteur de 100%. 3- Partenariat entre les banques et l’Etat pour une Avance de la trésorerie pour le chômage partiel des entreprises de Coiffure en difficulté . 4- Remboursement différé du PGE. 5- Report des charges sociales et fiscales . 6- Réactivation du Fonds de Solidarité Régional . 7- Réactivation du fonds de sauvegarde pour les TPE par le Conseil Régional . Nous savons que la situation sanitaire est critique, mais la situation pour l’activité de coiffure l’est tout autant.

C’est une forte attente des chefs d’entreprise pour l’avenir même de notre profession .

Marie-Pierre Lafosse-Riviere, Présidente de l’Unec-Reunion





