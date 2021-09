La grande Une Confinement et couvre-feu : ce qui change aujourd’hui

A compter de ce lundi 6 septembre, l’étau se desserre autour de La Réunion. Si le confinement est levé en semaine, des mesures restrictives sont maintenues. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 6 Septembre 2021 à 06:19

"Vous pourrez vous déplacer au-delà d’un rayon de 10 km", a annoncé le préfet Jacques Billant jeudi dernier. Ce desserrement des mesures de freinage progressif est en vigueur depuis ce lundi 6 septembre jusqu’au 20 septembre prochain en fonction de l’évolution de l’épidémie.



Un tour de vis en moins décidé en concertation avec les élus et les autorités sanitaires qui établit une distinction entre la semaine et le week-end.



Confinement levé et couvre-feu en soirée la semaine



Le confinement est levée en semaine. En revanche, le couvre-feu continue de s’appliquer mais est repoussé de 21H à 5H du lundi au vendredi. Pour tout déplacement, il faudra se munir d’une attestation téléchargeable sur le site internet de la préfecture avec un motif autorisé.



Confinement maintenu le week-end



Pas de relâche le samedi et le dimanche pour le moment. Le "cadre strict" reste pour éviter les regroupements familiaux ou festifs propices à la transmission du virus. Ainsi les déplacements le week-end sont limités dans un rayon de 10 km autour de son lieu de résidence et le couvre-feu s’applique toujours à 19H.



Ces nouvelles mesures sont une étape de la feuille de route du préfet susceptible d’évoluer. "Si la situation s’améliore, le virus circule encore et nous devons poursuivre nos efforts", a alerté le préfet.