Confinement et couvre-feu : Vers un allègement des mesures ?

Le risque de rebond épidémique lié aux rentrées professionnelle, scolaire et universitaire est à l’origine de la décision du préfet de maintenir le confinement partiel et le couvre-feu à 19 heures.



L’Agence régionale de Santé avait en effet préconisé de ne pas lever les mesures de restrictions car les indicateurs de suivi de l’épidémie de coronavirus montrent une circulation du virus toujours élevée (bien qu’en cours d’amélioration) mais aussi et surtout une pression hospitalière encore forte.



Vers l’allègement des mesures ?



La réunion hebdomadaire de crise entre le préfet et les maires de La Réunion qui s’est tenue la semaine dernière visait donc à préparer la visioconférence de cette semaine, où des discussions pourraient donc être lancées autour d’un allègement progressif des mesures de freinage.



Il ne serait pour l’instant pas envisagé une levée totale du confinement partiel et du couvre-feu, mais un nouveau plan de désescalade pourrait être mis en place sur les prochaines semaines.



Des chiffres toujours en baisse



Les données de la semaine seront consolidées dans la journée de mardi. Mais les chiffres sur 6 des 7 jours sur lesquels le bilan de la semaine sera fait sont déjà disponibles. Il est possible de dégager des tendances grâce aux outils de Santé Publique France.



Le nombre de nouvelles contaminations hebdomadaires continue de ralentir. On s’approche d’une baisse d’environ 10%. Une chute qui serait moins forte que les deux dernières semaines.



Les dépistages sont aussi plus nombreux, ce qui a pour conséquence de voir le taux de positivité passer sous le seuil national de vigilance pour la première fois depuis début juillet. Le taux d’incidence passe aussi sous les 200 cas pour 100.000 habitants.



Tensions dans les hôpitaux



Cet indicateur n’affiche pas la même tendance que ceux de l’évolution de l’épidémie. Une légère baisse du nombre de personnes soignées en médecine Covid est tout de même observée.



Mais ce sont toujours plus de 40 patients "covidés" qui sont pris en charge en soins critiques.



Les données sont encore trop incomplètes pour faire un point complet sur le taux de mortalité, mais on dénombre au moins 8 décès depuis le dernier bilan hebdomadaire.



Que va-t-il se passer ?



Une nouvelle réunion de crise devrait se tenir dans la semaine. Le préfet pourrait ensuite prendre la parole pour annoncer la stratégie de lutte contre l’épidémie de coronavirus pour les prochaines semaines.



Restez connectés sur Zinfos974 pour être informés des dernières données de l’épidémie de Covid et des prochaines annonces du préfet.