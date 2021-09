La grande Une Confinement et couvre-feu : Vers la désescalade

Le préfet s'est entretenu avec les maires de La Réunion ce mercredi après-midi. Il a évoqué sa stratégie de lutte contre le coronavirus pour les prochaines semaines. Il envisage la possibilité d'alléger progressivement les mesures restrictives. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 15:24

La Réunion est soumise à un confinement aménagé (10 km du lundi au samedi et 5 km le dimanche) et à un couvre-feu à 19 heures. La situation sanitaire s'est grandement améliorée ces dernières semaines sur notre île, ce qui pourrait permettre au préfet de mettre en place dès la semaine prochaine un plan de désescalade des mesures de restrictions.



Les arrêtés actuellement en vigueur courent jusqu'au dimanche 5 septembre. Si l'allègement des mesures est bien retenu, le processus pourrait donc commencer à partir de ce lundi.



Le préfet de La Réunion annoncera officiellement sa décision ce jeudi à 17 heures. Sa prise de parole sera à suivre en direct sur Zinfos974 :