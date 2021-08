Confinement et couvre-feu : Une semaine décisive

La Réunion est soumise à un couvre-feu à 19 heures et un confinement à rayon variable depuis le dernier jour de juillet. Les arrêtés prennent fin dans quelques jours à la fin du mois d’août.



Le préfet de La Réunion avait déclaré qu’il prendrait la parole pour faire le point à l’issue de la semaine de la rentrée scolaire. Les autorités pourraient aussi se prononcer sur les mesures qui seront prises pour les prochaines semaines à La Réunion.



Les mesures en vigueur



Le couvre-feu a été allégé à 19 heures au lieu de 18 heures depuis la rentrée scolaire. Les restaurateurs déplorent cette mesure qui les oblige à limiter leur service au début de soirée en plus des autres restrictions et limitations, notamment l’accueil des clients sur place que dans le respect du Pass sanitaire.



Le confinement est lui limité à rayon de 10 kilomètres du lundi au samedi et à 5 kilomètres le dimanche. L’objectif est ici d’éviter les grands rassemblements festifs qui étaient légion pendant les vacances scolaires et qui ont été à l’origine de plusieurs clusters aux mois de juin et de juillet à La Réunion.



Le Pass sanitaire est devenu une réalité ce mois-ci. Les restaurants, bars, salles de jeux et salles de sport doivent donc mettre en place ce dispositif pour accueillir des clients et vérifier si les visiteurs ont un schéma vaccinal complet, un test PCR négatif de moins de 72h ou un certificat de guérison.



La situation sanitaire



Les chiffres avaient montré une légère amélioration, la semaine dernière. Mais la préfecture avait rappelé que la situation restait fragile à La Réunion.



Malgré des indicateurs en baisse, la circulation du coronavirus reste très active à La Réunion avec une couverture vaccinale encore très insuffisante, loin de l’immunité collective.



Une semaine décisive



Avec les arrêtés qui prennent fin le 31 août, des annonces sont attendues dans les prochains jours afin que la stratégie de lutte contre l’épidémie de coronavirus soit présentée pour le début du mois de septembre.



Restez connectés sur Zinfos974 pour être informés des derniers points épidémiologiques et des prochaines annonces du préfet.