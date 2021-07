Confinement et couvre-feu : Téléchargez l’attestation de déplacement

Le préfet de La Réunion vient d’annoncer le retour du confinement en journée et l’application d’un couvre-feu strict dès 18 heures. Les nouvelles mesures de restrictions de déplacement sont un peu plus complexes et visent surtout à limiter les rassemblements festifs.



Ainsi, les déplacements sont limités à un rayon de 10 kilomètres autour du domicile sur la période du lundi au samedi. Mais de nombreux motifs impérieux autorisent de sortir de cette limite. Il y a par exemple, le besoin de se déplacer pour aller au travail. Retrouvez ici la liste des dérogations valables.



Le rayon d’autorisation de sortie est plus restreint le dimanche et se limite à 5 kilomètres. Les motifs impérieux restent les mêmes pour sortir de cette zone. Lors des contrôles, vous devrez être munis d'un justificatif de domicile, d'une attestation de déplacement et d'un justificatif (convocation, etc...)



Le couvre-feu est lui strict de 18 heures à 5 heures. Il est toujours possible de se déplacer mais pour des motifs plus limités.



Dans tous les cas, voici l’attestation que vous devez avoir en votre possession si vous vous aventurez au-delà du rayon autorisé :