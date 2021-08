Confinement et couvre-feu : Réunion décisive ce mercredi

Dans les autres départements



Les mesures de confinement et de couvre-feu sont entrées en vigueur dans les Antilles quasiment en même temps qu'à La Réunion. La Martinique a déjà décidé de les prolonger pour 3 semaines, le couperet tombe cet après-midi pour la Guadeloupe.



La circulation du coronavirus reste toujours aussi active dans cette dernière île et la situation devrait conduire au maintien des restrictions de déplacements pour les prochaines semaines. Mais la Martinique a elle enregistré une baisse conséquente des contaminations sur la dernière semaine : -22%. Le préfet de la région a cependant déploré des taux de positivité et d’incidence toujours trop élevés.



À La Réunion



La situation sanitaire n’est pas la même à La Réunion. La chute est continue depuis maintenant deux semaines. Les dernières données de l’Agence régionale de Santé montrent une baisse de 34% des contaminations en une semaine.



Le taux de positivité est redescendu à 5% (niveau national de vigilance) contre les 14% de la Martinique. Le taux d’incidence est toujours très élevé mais traduit l’amélioration de la situation avec 226 cas pour 100.000 habitants : Il se situe toujours au-dessus du seuil du confinement évoqué en février (150).



Mais la pression hospitalière se maintient à La Réunion : 43 lits de réanimation sont occupés par des patients covidés. L’ARS précise d’ailleurs que 100% des patients admis sur la période du 1er au 15 août n’étaient pas vaccinés.



La couverture vaccinale n’avance pas assez vite selon les autorités. Près de 50% de la population éligible a un schéma vaccinal complet. Un ralentissement des injections a été observé la semaine dernière.



Qu’est-ce que ça veut dire pour nous ?



La situation sanitaire s’améliore grandement à La Réunion. Mais la circulation du coronavirus reste très active et les autorités craignent encore un rebond épidémique suite à la rentrée scolaire qui aurait “un impact sur le nombre de patients en réanimation encore élevé à ce jour.”



Un allégement des mesures de freinage est-il envisageable alors que la pression hospitalière se maintient et que les objectifs de couverture vaccinale ne sont pas encore atteints ?



Le préfet de La Réunion s’entretient aujourd’hui avec les maires de l’île et n’a pas encore précisé quand il s’adressera aux Réunionnais alors que les mesures de confinement et de couvre-feu doivent prendre fin dans moins d’une semaine.



Restez connectés pour être informés des dernières données de l’épidémie de coronavirus et des prochaines annonces du préfet.