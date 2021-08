A la Une . Confinement et couvre-feu : Le préfet s'exprime jeudi

C'est ce jeudi à 17 heures que le préfet prendra la parole devant les Réunionnais au sujet de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les mesures de confinement et de couvre-feu qui doivent prendre fin dimanche seront sans aucun doute évoquées. Par NP - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 17:41





Confinement et couvre-feu : Vers un allègement des mesures ? Jacques Billant, préfet de La Réunion, Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de la région académique de La Réunion, et Martine Ladoucette, directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de La Réunion, feront un point sur la situation sanitaire ainsi que sur les mesures mises en œuvre sur le territoire.