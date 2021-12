A la Une . Confinement, couvre-feu : Le préfet s'exprime mercredi

Rendez-vous sur Zinfos974 ce mercredi à 16 heures pour être informés des annonces du préfet. Le préfet de La Réunion et la directrice générale de l'Agence régionale de Santé feront le point sur la situation sanitaire et sur les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus à La Réunion ce mercredi à 16 heures. Vous pourrez suivre la conférence en direct sur Zinfos974.La préfecture précise que cette prise de parole fait suite à "suite à la phase de concertation qui s’est tenue avec les élus et les acteurs sociaux-économiques du territoire." Le préfet devrait aussi évoquer les mesures possibles suite au retour de l'état d'urgence sanitaire.La réunion entre le préfet et les maires a été organisée mardi après-midi. Il en ressort que les autorités ne souhaitent pas instaurer un couvre-feu ou un confinement avant la fin des fêtes de fin d'année . Mais les mesures de restrictions pourraient intervenir dès le début du mois de janvier.