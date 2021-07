A la Une .. Confinement aménagé : réaction de Cyrille Melchior

Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 à 19:08

Aussi, j’en appelle à la responsabilité des Réunionnaises et des Réunionnais. Il est essentiel de participer à l’effort commun. Je les encourage à se faire vacciner pour atteindre l’immunité collective.

Face aux mesures annoncées par le Préfet, j’ai demandé la réactivation de la cellule de crise au sein de la Collectivité pour répondre aux situations d’urgence. Le Département a toujours été au service des Réunionnais afin de les accompagner, de les informer, de les protéger et de les accueillir. Des informations pratiques seront communiquées dans les prochains jours". Cyrille Melchior, Président du Département de La Réunion "L’épidémie de COVID-19 poursuit son accélération sur l’île amenant le Préfet à prendre des décisions fortes pour lutter contre la propagation du virus. Compte tenu de la situation sanitaire dégradée et très préoccupante, notamment à cause du variant delta, ces décisions sont nécessaires pour faire baisser le nombre de contaminations.Cyrille Melchior, Président du Département de La Réunion





Publicité Publicité