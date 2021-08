Confinement aménagé : Vous n’avez pas tout compris ? On vous explique

Un confinement aménagé et en 2 versions



L’objectif de ces nouvelles mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus est de limiter les grands rassemblements festifs des vacances scolaires qui seraient à l’origine de plusieurs clusters du variant Delta qui est deux fois plus contagieux que la souche originale.



Le confinement permet donc aux Réunionnais de se déplacer, mais notamment pour faire les courses, se balader ou aller travailler. Ils ne peuvent plus se rendre de l’autre côté de l’île pour retrouver la famille.



Mais il existe deux versions du confinement, l’un qui limite les déplacements à 10 kilomètres du lundi au samedi. Et l’autre dont le rayon est divisé par 2 le dimanche (5 kilomètres).



Plusieurs exceptions



Le préfet avait précisé dès ses annonces que les hôtels et restaurants qui avaient des événements et des réservations de longue date pouvaient les maintenir pour le premier week-end du confinement.



Mais on a finalement appris que les hôtels n’ont pas à annuler les réservations faites avant les annonces du préfet pour toute la durée du confinement.



Le rayon de 10 kilomètres (ou 5 kilomètres) a aussi posé d’importants problèmes pour les habitants des hauts de La Réunion, notamment pour aller faire leur course. Une ligne a été ajoutée dans l’attestation de déplacement dérogatoire à la demande du maire de Salazie. Les personnes qui habitent dans les écarts peuvent donc se rendre au-delà du rayon limite pour faire leurs courses.



D’autres nouvelles mesures



Le préfet a aussi remis en place le port du masque obligatoire dans les espaces publics et clos.



Tous les lieux qui ne peuvent pas garantir le port du masque en permanence doivent aussi fermer leurs portes : restaurants, bars, cafés, salles de sport.



Les pique-niques sont aussi totalement interdits. Et les soirées privées sont limitées via plusieurs mesures : Pas de service de traiteurs, pas de service de livraison pour plus de 10 couverts, pas de service de musiciens ou de DJ, ni même de transport de sonos.



Téléchargez les attestations de déplacement