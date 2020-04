Confinement: Un terrain propice aux violences conjugales

Depuis le début du confinement, les cas de violences conjugales sont en hausse sur le territoire national. À La Réunion, les acteurs du réseau (DRDFE, Parquet, associations et forces de l’Ordre), qui enregistrent en moyenne cinq plaintes par jour pour violences conjugales, ont d'abord constaté avec étonnement une baisse considérable des alertes, relaye Geneviève Payet, psychologue clinicienne et présidente du réseau VIF (violences intrafamiliales). Alors qu’à l’opposé, en métropole, les appels sur le 3919 enregistraient une hausse significative et conforme aux prévisions. Mais depuis deux semaines maintenant, les violences au sein du couple sont de nouveau signalées et le dispositif Téléphone Grave Danger de plus en plus activé.

Les numéros utiles :

115 : Mise à l'abri et orientation vers un hébergement d'urgence

114 : Alerte par SMS à la police ou à la gendarmerie

17 : Gendarmerie

39 19 : Violences Femmes Info

0 800 05 95 95 : "SOS Viols Femmes Informations "

119 : Allô enfance en danger

Réseau VIF à La Réunion : 0262 96 04 24

Les alertes "semblent davantage concerner les situations de 'Grand Danger'", note la psychologue. Cela signifierait-il que les violences à tort nommées "habituelles", par lesquelles démarrent les cycles de violence, restent encore dans l’ombre du confinement ? "Fort probablement", estime Geneviève Payet. Car ces violences régulières, non décryptées comme telles par les femmes qui les subissent au quotidien sont en fait le plus souvent révélées auprès des professionnels ou de bénévoles, par exemple lors d’une démarche administrative ou dans le cadre d’un accompagnement."De plus, sans l’avoir vraiment décidé, mais par simple principe de réalité, il est à craindre dans les circonstances actuelles que ces femmes victimes aient transitoirement fait le ‘choix’ de répondre, en priorité et suivant leurs capacités, aux besoins des enfants et du foyer (repas, soins, école, courses, ménage)"."Les mesures de confinement sont facilement pourvoyeuses de symptômes dépressifs et anxieux parfois associés à de véritables crises suicidaires et à des manifestations phobiques", explique Geneviève Payet. Ces mesures de confinement induisent en outre des complications relationnelles et des complications psycho-sociales."Dans ce réel qui ne fait pas sens pour tous, difficile pour certains car méfiants, agités, intolérants, en déficit dans l’estime de soi..., de comprendre ce qui se passe autour d’eux et donc d’accepter de nouvelles règles de vie. Parmi ces sujets en souffrance on retrouve les personnalités narcissiques, les troubles de la socialisation, les personnes dépendantes aux substances, celles qui sont carencées ou déficientes". Et c(est généralement dans ces types profils que se situent les auteurs de violence.Souvent les situations de grand danger au sein du couple concernent des hommes déjà placés sous main de justice, précise en outre la présidente du réseau VIF. "Pour ces ‘mis en cause’, à la question du rapport de force avec l’autre dans le couple et celle avec les règles et les limites posées par la loi, s’ajoute désormais celle du rapport avec une société qui frustre et qui contrôle." Un contexte de nature à constituer une source supplémentaire de tension psychique, "un en trop mettant davantage à l’épreuve le rapport problématique que ces hommes violents entretiennent d’ordinaire avec le sentiment de frustration".Avec la loi du 28 décembre 2019, les formalités de demande du téléphone "grave danger", qui permet d’alerter les autorités publiques en géolocalisant la victime, ont été simplifiées. Il est devenu aussi devenu possible de l'attribuer "en cas de danger grave et imminent, lorsque l’auteur de violence est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque l’interdiction judiciaire d’entrer en contact n’a pas encore été prononcée"."Dans la situation actuelle de crise et de confinement, couplé avec l’éviction du conjoint violent et le prononcé d’ordonnances de protection, le dispositif Téléphone Grave Danger constitue une réponse de qualité pour les faits de violence en couple en récidive et d’une gravité particulière ; des faits qui ont tendance à davantage se manifester pendant cette phase critique dans un climat sociétal globalement tendu et insécure" conclut la psychologue clinicienne. L'objectif étant d’éviter que des drames conjugaux ne terminent en féminicides.--