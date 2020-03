Société Confinement : Un site internet pour commander son poisson frais À l’instar des maraîchers, les pêcheurs de La Réunion vont également utiliser les circuits courts afin de maintenir leur activité. Il sera donc possible pour les Réunionnais de continuer à déguster du poisson frais durant le confinement.







Ce site internet permettra aux consommateurs d’avoir accès aux produits extra-frais issus de la pêche locale. Chaque jour, les pêcheurs alimenteront le site avec différentes informations : espèces de poisson pêchées, date de capture, quantité, prix, etc. Le poisson sera ensuite à récupérer dans des lieux de vente identifiés, situés à proximité des ports de l’île (Saint-Pierre, Saint-Gilles et Le Port , etc.).



Certains pêcheurs proposeront également un service de livraison. Les consommateurs pourront faire leur marché sur le site dans des conditions de traçabilité et de sécurité sanitaires optimales.



