National Confinement: Un automobiliste contrôlé avec près de 2 g d’alcool dans le sang dans les Côtes-d’Armor





L’homme a été placé en cellule de dégrisement. Il en est sorti avec une amende de 15 euros pour non-respect des règles de confinement et devra éventuellement faire face à des poursuites judiciaires, indique 20 Minutes. Pas de répit pour les chauffards. En plus d’une amende, il devrait répondre de son délit routier. Samedi, un homme de 42 ans a été interpellé avec près deux grammes d’alcool dans le sang. L'automobiliste a été controlé alors qu’il zigzaguait dans les rues de Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Amor.L’homme a été placé en cellule de dégrisement. Il en est sorti avec une amende de 15 euros pour non-respect des règles de confinement et devra éventuellement faire face à des poursuites judiciaires, indique 20 Minutes. Nicolas Payet Lu 241 fois







