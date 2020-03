Confinement : Un Français part faire son plein d’essence en Belgique et écope de 4116 € d’amende

Dans l'après-midi de samedi dernier, un automobiliste français a franchi la frontière avec la Belgique pour aller faire son plein d’essence... pour économiser quelques euros. De son côté, la Belgique a interdit le franchissement de la frontière dans le cadre de lutte contre le coronavirus, hormis les déplacements strictement nécessaires. Résultat, le conducteur français est contrôlé par la police belge indique Actu17.



Si la France a instauré une amende de 135€, il n'en est pas de même en Belgique. Estimant que son déplacement n'était pas nécessaire - le conducteur a avoué aux policiers venir mettre de l'essence et acheter du chocolat - la police l'a sanctionné d'une amende de 4000€ pour le déplacement plus 116€ pour non port de la ceinture de sécurité. Au total, cette journée lui aura couté 4116€ pour faire le plein.