La grande Une Confinement : Trois Réunionnais créent un festival de musique international en ligne Depuis le mois de mars, les confinés de La Réunion et du monde entier peuvent assister aux concerts d’artistes venus des quatre coins de la planète, sans même quitter leur canapé. Comment ? Grâce à l’idée innovante de trois Réunionnais passionnés de musique, qui, à partir d’une simple connexion internet, ont réussi à créer un festival international exclusivement en ligne: le C-19 Festival.

Le confinement a parfois du bon. En quelques jours seulement, il a fait se rencontrer trois Réunionnais qui ne se connaissaient pas, et qui se sont lancé le pari un peu fou de créer un festival international sur internet.



Via la plateforme de live streaming sur Facebook, les trois jeunes hommes abolissent les frontières et les distances pour divertir gratuitement, chez eux, tous les confinés de la planète.

"Nos abonnés viennent du monde entier. Mais comme on a commencé le festival avec nos connaissances de La Réunion, la majorité du public est réunionnais", indique Adrien Moreau, l’un des trois fondateurs.



Et c’est un véritable succès: la page Facebook du C-19 Festival enregistre 1000 followers et 40.000 vues par semaine. "On a fait plus de 300 lives depuis la naissance du festival le 16 mars, avec plus de 300 artistes, à la fois locaux et internationaux".

Un festival multicolore, comme son île d’origine



Le C-19 Festival, c’est un peu la garantie de faire des découvertes musicales insoupçonnées, et d’y trouver son compte quel que soit son genre préféré. "Les artistes sont mélangés, le projet est mondial, et n’importe qui peut s’inscrire"; explique Adrien.



"On a des musiciens du Portugal, de Russie, de Pologne, du Canada, de Maurice… de toute la planète ! Et évidemment de La Réunion. On a même eu des artistes qui se sont produits au Burning Man, un énorme festival qui se tient chaque année aux USA, comme par exemple DJ Piccaya ou James Fish."

De grands noms de la musique péi ont également fait danser les abonnés du C-19 Festival comme DJ Dan, DJ One Mat, Oma, Stereo Vision, Nayah, Kollektiv Zusammen, ou Lucie Hoareau.



Du jazz au ragga-dancehall, du maloya à l’électro-house, tous les styles sont bienvenus. Les replay des concerts sont d’ailleurs disponibles et organisés par genre pour mieux s’y retrouver.

Derrière le C-19 Festival, une rencontre improbable



Quand Emmanuel Macron a annoncé pour la première fois la mise en place d’un confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus, trois Réunionnais ont eu la même idée : Olivier Hoarau, installé en métropole tout comme Philippe Deza, et Adrien Moreau depuis notre île.



"On a eu la même idée alors qu’on ne se connaissait même pas, et qu’ils habitent à plus de 9.000 km de chez moi", raconte Adrien.



"En voulant créer mon projet, je suis tombé sur la page Facebook de C-19, et, voyant que quelqu’un avait déjà créé un même concept, j’ai préféré partager mes moyens avec lui et je l’ai contacté. J’ai ensuite trouvé une troisième personne pour nous aider sur le marché réunionnais", s'enthousiasme-t-il.

C’est donc sous forme de télétravail que les trois fondateurs s’organisent. "Au début on se disait "c’est ouf! On est en train de monter une nouvelle idée alors qu’on ne s’est jamais vu ! Ça demande aussi beaucoup de confiance."



... Et beaucoup de travail. Ils ne comptent plus leurs nuits blanches passées à gérer la régie vidéo, à assurer l’assistance technique pour les artistes qui ne savent pas forcément comment diffuser un son de qualité en live, tout en jonglant avec leur activité professionnelle principale à côté.



"Avec le décalage horaire par exemple, j’ai dû m’organiser en plein milieu de la nuit pour installer un artiste du Canada qui, lui, venait de se réveiller. Ça demande une organisation folle !", nous confie Adrien.

Participatif et gratuit, C-19 Festival lance un appel aux artistes !



Ce travail titanesque, les trois jeunes hommes le font bénévolement. "Pour l’instant, nous on ne gagne pas d’argent. Mais nous venons d’ouvrir une page où ceux qui le souhaitent peuvent faire un don, qui sera entièrement redistribué aux artistes", indique Adrien.



Car tout comme les organisateurs, les artistes aussi se produisent gratuitement. Un geste de solidarité qui fait du bien en pleine crise sanitaire.



Mais le C-19 Festival commence à gagner en renommée. Et s’il doit de plus en plus privilégier les "gros" artistes, ses fondateurs lancent aussi un appel à tous les autres : "On est à la recherche de perles, de nouveaux artistes qui ont du potentiel pour les mettre en avant. Le festival peut être un bon tremplin pour ceux qui se lancent dans un nouveau projet musical et pour gagner en visibilité."



Pour participer au C-19 Festival, il suffit d'envoyer un texte de motivation et une vidéo de sa musique à c19musicfestival@gmail.com. À vous de jouer !



Charlotte Molina Lu 487 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur