La grande Une Confinement : Quels risques pour la santé mentale ? Colère, confusion, stress post-traumatique… et si le confinement avait des effets négatifs sur notre santé mentale à long terme ? C’est ce que craint un groupe de chercheurs britannique qui souhaite aujourd’hui alerter les différents gouvernements. Ces scientifiques se basent sur des études menées durant les précédentes épidémies comme le H1N1 ou encore Ebola, pour conseiller au mieux sur les modalités de confinement les moins risquées.

En ce 15ème jour de confinement, nombreux sont les Réunionnais qui commencent à trouver le temps long. D’autant qu’ils doivent encore rester à la maison pendant au moins une quinzaine de jours.



Être obligé de rester chez soi dans ce climat anxiogène ne peut qu’avoir des effets sur notre moral. Mais à quel point ?



Plusieurs chercheurs en Angleterre ont publié un article dans la revue scientifique The Lancet, qui évoque des risques importants pour la santé mentale sur le long terme: stress post-traumatique, colère, voire dans certains cas dépression et même suicide.



Les bénéfices potentiels du confinement versus le coût psychologique



Les sept membres du département de psychologie du King’s College of London se sont appuyés sur 24 études scientifiques, menées lors de périodes de confinement précédentes à travers le monde, comme durant les épidémies de H1N1, de SRAS ou d’ébola.



Toutes ces données révèlent des symptômes fréquemment observés: les troubles de l’humeur et l’irritabilité reviennent le plus souvent en raison de l’ennui, de la frustration et de la solitude que peuvent ressentir les confinés. Stress, fatigue émotionnelle, dépression, insomnie, et colère font également partie des symptômes relevés.



Le stress, un facteur aggravant



Les chercheurs ont également remarqué que certaines sources de stress venaient aggraver l’impact du confinement sur la population.



La première étant bien sûr la durée du confinement. Au-delà de dix jours, les symptômes de stress post-traumatique sont bien plus présents que pour une durée moindre.



La peur d’être contaminé ou de contaminer les autres est une source de stress tout aussi importante selon l’étude.



Le manque d’approvisionnement alimentaire ou de matériel médical (masque, thermomètre), peut provoquer de l’angoisse. Celle-ci peut perdurer jusqu’à 6 mois après la fin du confinement comme le révèlent certaines études publiées par les chercheurs.



Enfin, c’est le manque d’information qui a été cité par de nombreux participants à l’étude comme un facteur de stress. Que ce soit sur les mesures de confinement, l’objectif de celui-ci, ou sur l’évaluation des risques, ils ont indiqué un manque ou une communication contradictoire en fonction des autorités.



Certains participants évoquent même ce qui a été perçu comme un manque de transparence de la part des autorités gouvernementales et sanitaires sur la gravité de la pandémie. Une source d’angoisse additionnelle qui favorise le développement de stress post-traumatique.



Les conseils des chercheurs aux gouvernements concernés



Afin de réduire l'impact du confinement sur la population, les auteurs de cette étude proposent certaines recommandations : l'information est primordiale. Les personnes confinées ont besoin de comprendre la situation, une communication rapide et efficace est essentielle, un approvisionnement suffisant, à la fois général et médical, doit être fourni, la période de confinement doit être courte, et ne doit pas être modifiée, sauf en cas extrême, les effets négatifs du confinement sont pour beaucoup dus à la restriction de liberté. Un confinement volontaire a, lui, moins d'impact psychologique. Enfin, les autorités de santé devraient insister sur l'aspect altruiste dans la décision de s'isoler.







