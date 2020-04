Confinement: Quand les braconniers en profitent pour piller la réserve marine

Depuis le début de la phase de confinement, de jour comme de nuit, les gardes de la Réserve Marine poursuivent leur mission de surveillance de l'Aire Marine Protégée avec le soutien de la Gendarmerie de La Réunion. Ils observent une augmentation de la pratique des pêches illégales sur cette période.



Depuis deux semaines, ils ont interpellé 11 personnes en action de pêche illégale à l'Etang Salé, à Saint Leu, à la Saline les Bains et à Saint Gilles les Bains.En lien la Direction Mer Sud Océan Indien (DMSOI), le matériel de pêche ainsi que 67 kg de poissons, crustacés et de zourites ont été appréhendés par les agents assermentés.



Pour des raisons sanitaires et par principe de précaution, l'ensemble des prises ne peut pas être utilisé à des fins alimentaires mais sera valorisé au travers de relevés morphologiques par la cellule locale de l'IFREMER avant d'être détruit par une société d'équarrissage.



La pêche illégale est une pratique préjudiciable à l'équilibre écologique de nos récifs coralliens et les agents de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion sont vigilants au respect des règlements de pêche établis.



La fréquence des missions de Police de l'Environnement va s'accentuer, de jour comme de nuit, en collaboration avec la Gendarmerie de La Réunion et les autres forces de Police.



RAPPEL : La pêche illégale dans la Réserve Marine est un délit pouvant faire l'objet de fortes amendes qui peuvent aller jusqu'à 22 500 euros.



Il est rappelé aussi que toutes les activités de loisir en mer : voile, plaisance, pêche de loisir...sont actuellement interdites.