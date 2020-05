Société Confinement: "On a vu plus de dépôts sauvages que d'habitude!"

5 500 cas autochtones confirmés depuis le début de l’année, 231 hospitalisations et 4 décès. La dengue continue de circuler, rappelle le site Band Cochon. "La dengue s'intensifie à La Réunion dans presque tous les secteurs" et avec le confinement les makoteries augmentent, ont constaté les chasseurs confinés. "Nombreux nettoyages de cours pendant le confinement, fermeture des déchetteries et non-respect du calendrier", analysent-ils. "On a vu plus de dépôts sauvages que d'habitude!"



Cette semaine, 53 photos de dépôts sauvages ont été publiées sur leur site dans 11 villes.



Encombrants, ordures ménagères et éternels véhicules hors d’usages continuent plus que d’accoutumée de souiller le paysage et accélèrent la circulation de la dengue dans le département. Nicolas Payet Lu 206 fois