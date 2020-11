A la Une . Confinement: Les rayons des produits "non-essentiels" fermés dans les grandes surfaces à compter de mardi

L'annonce a été faite hier sur le plateau du JT de TF1 par Jean Castex. La vente de produits qui ne peuvent pas être vendus dans les commerces de proximité sera désormais interdite dans les grandes surfaces au moins jusqu'à la levée du confinement. La mesure, qui prendra effet par décret, a été prise au nom de "l'équité" mais aussi pour la sécurité sanitaire des personnes. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 2 Novembre 2020 à 09:29 | Lu 6532 fois

"Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées" pour lutter contre la crise sanitaire, a déclaré Jean Castex. Il ajoute que la vente des produits qui sont d’ores et déjà interdits dans les commerces de proximité sera interdite "dans les grandes surfaces" à partir de mardi. Reste encore à préciser quels sont ces produits interdits à la vente.



Pour certaines enseignes intégrées comme Auchan, Carrefour ou Casino, représentées par la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), la fermeture des rayons non-alimentaires "manque de justification sanitaire". La FCD privilégie plutôt une réouverture progressive des petits commerces sur rendez-vous. Dans un communiqué, la FCD craint qu'une telle mesure "entraînerait la mise au chômage partiel de plusieurs dizaines de milliers de salariés, sans aucune justification réelle".



Malgré la fronde des organisations professionnelles de la grande distribution ou celles représentant les petits commerces, qui craignent que le géant du commerce en ligne Amazon soit le grand gagnant du confinement, Jean Castex est resté ferme sur ses positions. "Je dis à ces commerçants et à tous les autres, à tous nos concitoyens, mieux vous respecterez toutes ces consignes de sécurité sanitaire, plus vite nous pourrons sortir", a-t-il ajouté.



Pour tenter de calmer la colère des petits commerces de centre-ville, Jean Castex leur a promis 20 milliards d'euros supplémentaires, mais également une possible révision des règles du confinement si une amélioration de la situation sanitaire est constatée dans les prochains jours.

Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées par le président de la République et le Gouvernement : il n'y aura pas de réouverture dans l'immédiat des commerces non-essentiels.

Ces mesures, nous les prenons pour protéger les Français. pic.twitter.com/GqU39151zl

— Jean Castex (@JeanCASTEX) November 1, 2020







Publicité Publicité