Confinement : Les premières verbalisations sont tombées à Saint-Denis

Alors que la population est appelée à rester chez elle, les policiers effectuent actuellement un contrôle systématique des véhicules et des piétons devant la préfecture à l’entrée de Saint-Denis.



"Les gens doivent rester chez eux et limiter leurs déplacements au maximum. Les personnes qui sortent doivent impérativement être munies d’une attestation sur l’honneur imprimée ou manuscrite", précise le commandant Chassagne, chef des unités de l’ordre public et de sécurité routière.



L’objectif est d’inciter la population à prendre au sérieux les mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus.



Ainsi, tout automobiliste n’ayant pas une raison urgente de se déplacer (impossibilité de faire du télétravail, se soigner, faire ses courses, etc) ou n’ayant pas d’attestation en sa possession est verbalisé à hauteur de 135 euros.



"Je dois aller acheter du pain !"



Si les forces de l’ordre faisaient encore de la prévention hier, en ce deuxième jour de confinement les premières verbalisations sont déjà tombées.



Les rues de Saint-Denis sont quasiment désertes ce matin, et les quelques personnes contrôlées comprennent le durcissement des mesures, comme ce Dionysien sorti acheter son pain muni d'une attestation sur l'honneur.



"Il faut que tout le monde se plie à ces décisions et que nous soyons responsables pour éviter la propagation du virus. Moi je dois aller acheter du pain, parce qu’il faut bien que je mange ce midi !"