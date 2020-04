Rubrique sponsorisée Confinement : Les mesures du Conseil Régional pour les jeunes Pour répondre à la crise actuelle, le Conseil Régional de La Réunion a mis en place différentes mesures pour accompagner les jeunes réunionnais et les demandeurs d’emploi dans cette période.

Dans le domaine de la formation professionnelle, la région lance une plateforme de formation à distance pour tous les organismes de formation partenaire de la collectivité et leurs stagiaires. L’objectif est d’assurer la continuité de l’activité de formation lorsque l’action le permet. Cette plate forme de formation permettra aux formateurs de transformer les cours en présentiel en cours à distance, en adaptant les activités pédagogiques et à leurs stagiaires d’accéder à leur espace individualisé.



Par ailleurs, la Région a pris la décision de maintenir la rémunération et les bourses des stagiaires de la formation professionnelle jusqu’à la fin de la période de confinement, et ce dans la limite de la durée de la formation, si celle-ci se termine pendant le confinement.



Pour les lycéens, chaque élève peut suivre les cours proposés par l’équipe pédagogique grâce à son ordinateur POP. 30 animateurs POP assurent la mise en œuvre du dispositif et sont actuellement mobilisés pour la maintenance des ordinateurs. 63 assistants informatiques en poste dans les lycées au quotidien sont aujourd’hui mobilisés dans les établissements ou en télétravail afin d’accompagner le personnel de l’administration, les élèves, les professeurs et les parents dans l’usage des différents outils déployés pour assurer au mieux la continuité pédagogique.



Enfin, concernant les étudiants, la collectivité poursuit le versement des aides en direction des étudiants à La Réunion et en mobilité afin que chaque jeune puisse continuer à faire face aux différentes charges et poursuivre au mieux son parcours. Les services de la Région, organisés en télétravail, poursuivent l'instruction des dossiers.





