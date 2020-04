A la Une .

Confinement: Les gendarmes à la rencontre des personnes isolées

L'opération #RépondrePrésent a été lancée par la gendarmerie cette semaine et reprise à La Réunion. Elle a pour but de développer des opérations de contact en allant à la rencontre de personnes isolées et susceptibles d'avoir besoin d'aide dans le cadre du confinement. Le but est également de multiplier les actions d'aide et d'assistance au profit de la population en général, pendant le confinement. Voici les clichés de Serge Marizy, pris dans l'Est de l'île, à Sainte-Anne, Salazie ainsi que sur les sites du Bassin La Paix, de Takamaka et du Bassin Bleu:

