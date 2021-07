Confinement : Les exceptions du week-end

Bars, restaurants, salles de sport et lieux couverts d’activités sportives doivent baisser le rideau jusqu’à l’application du pass sanitaire, a indiqué le préfet de La Réunion lors de son allocution. "Un accompagnement de l’Etat sera mis en place à leur profit", a souligné Jacques Billant.



A titre exceptionnel, les restaurants et les salles dédiées accueillant des évènements prévus de longue date (sous condition de mise en place d’un protocole sanitaire strict) pourront ouvrir le samedi 31 juillet et le dimanche 1er août entre 5h00 et 18h00. A noter que les restaurants des hôtels peuvent rester ouverts uniquement pour les clients résidents.



Les manifestations tels que les mariages, programmées ce week-end dans des salles dédiées, seront elles aussi exceptionnellement autorisées, sous condition d’un protocole sanitaire strict également.



"Dans dix jours, nous nous retrouverons pour faire le point et mesurer le résultat de ces efforts", a conclu le préfet.