Confinement: Les demandes de colis alimentaires explosent

Les demandes de distribution hebdomadaire de colis alimentaires ont été multipliées par trois durant le confinement. De 625 colis distribués par semaine en moyenne, les bénévoles de la Banque Alimentaire sont passés à la préparation de " 769 colis, la deuxième semaine et 1800 colis la troisième semaine", explique Bruno Prochasson, secrétaire général de l’association.



L’association soutenue par le Fonds européen d’aide aux plus démunis a donc lancé un appel aux dons. 15 tonnes de lait, 5 tonnes de sucre, 2,8 tonnes de riz, 4 tonnes de légumes en conserve et 22 palettes de chocolats de pâques ont été collectés et vont être distribués dans les prochaines semaines. "Téréos, Carrefour, Leclerc, Vindemia, Soboriz, Cilam, Royal Bourbon et Unilever ont spontanément livré leur contribution, mais cela ne suffira pas pour répondre aux nombreuses demandes qui vont continuer à dépendre de ces colis pendant encore plusieurs semaines", alerte la Banque Alimentaire.



La distribution hebdomadaire de 700 paniers de fruits et légumes frais et locaux, en partenariat avec le Conseil Départemental, a également été organisée. "Nous savons que la population précaire en grande difficulté est dans une situation très complexe aujourd’hui alors nous innovons", explique Marcel Techer, le président.



La Fédération française des banques alimentaires est également intervenue auprès du gouvernement et le fonds européen va être augmenté. 30 tonnes d’aides supplémentaires vont ainsi parvenir à La Réunion. "Des donateurs nationaux privés vont également permettre de faire parvenir 50 tonnes sur notre île, mais cela ne parviendra que dans 5 à 6 semaines. Il est donc urgent que les entreprises locales continuent à se mobiliser et répondent aux besoins de solidarité qui se font attendre en ce moment", invite Bruno Prochasson, le secrétaire général de l’association.

