Confinement : Les Salaziens pourront faire leurs courses à plus de 10 km de chez eux

Le maire de Salazie a demandé une dérogation permanente au confinement pour ses habitants. Stéphane Fouassin annonce avoir eu l'accord du préfet pour que les Salaziennes et Salaziens puissent faire leurs courses alimentaires avec attestation à plus de 10 km de leur domicile.



Aller faire ses courses devient donc un motif impérieux, uniquement pour les habitants de Salazie. Ils pourront télécharger l'attestation ci-dessous pour justifier leur déplacement à plus de 10 kilomètres de leur domicile :