Confinement: Le covoiturage entre personnes de foyers différents interdit

Le but du confinement est de limiter au maximum les contacts entre êtres humains. Donc oui, si vous êtes interpellés par les forces de l'ordre en voiture avec une ou plusieurs personnes de foyers différents, même munis vos attestations, vous serez verbalisés. Donc non, on ne peut pas aller chercher son ami, son cousin ou son collègue, même s'il n'habite pas loin de chez vous, pour l'emmener faire ses courses. L'amende sera aussi de 135 euros.



Les passagers arrivant à l'aéroport devraient être assis à l'arrière du véhicule



Concernant les passagers qui arrivent de vols à l'aéroport Roland Garros, seul un accompagnant peut venir les chercher. Quant aux passagers il est "recommandé" qu'ils soient installés à l'arrière du véhicule et que les vitres soient baissées afin de laisser l'air circuler.



Des gestes barrières que certains jugeront comme légers mais que les forces de l'ordre feront appliquer.