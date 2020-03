Société Confinement: Le covoiturage autorisé sous conditions





Les règles du confinement impliquent de ne pas sortir de chez soi uniquement pour une urgence de santé, faire des courses, aller travailler ou faire de l’exercice physique seul et à proximité de chez soi. Le flou régnait, laissant le champ libre aux informations approximatives, jusqu’à ce que le ministère de l’Intérieur vienne éclaircir ce point. S’il faut réduire ses déplacements aux maximum dans ce contexte de confinement, plusieurs personnes peuvent circuler dans un même véhicule dans le cadre des déplacements autorisés. "Le covoiturage est possible pour effectuer les déplacements autorisés. Chaque passager du véhicule doit être muni d’une attestation (ou d’un justificatif de déplacement professionnel) en règle", précise le ministère Il est déconseillé d’aller faire ses courses à plusieurs mais la loi permet d’accompagner une personne chez le médecin par exemple. Tous les individus devront pour autant être en capacité de présenter leur attestation et prendre soin d’adopter les gestes barrières pour éviter la propagation du virus.Pour rappel, dans le cadre du décret publié le 17 mars dernier, tout contrevenant est verbalisé d'une amende de 135 euros, majorée à 375euros en cas de non-paiement dans un délai de 45 jours ou à 300euros en cas de règlement sous 30 jours.Les règles du confinement impliquent de ne pas sortir de chez soi uniquement pour une urgence de santé, faire des courses, aller travailler ou faire de l’exercice physique seul et à proximité de chez soi. Nicolas Payet Lu 5170 fois







