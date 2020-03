Confinement: Le Télétravail augmente le risque de cybermalveillance

Si vous disposez d'équipements professionnels, séparez vos usages.

Appliquez strictement les consignes de sécurité de votre entreprise

Ne faites pas en télétravail ce que vous ne feriez pas au bureau

Vérifiez que vous utilisez bien un antivirus et scannez vos équipements

Renforcez la sécurité de vos mots de passe

Sécurisez votre connexion WiFi

Sauvegardez régulièrement votre travail

Méfiez-vous des messages inattendus

N'installez vos applications que dans un cadre « officiel » et évitez les sites suspects

Définissez et mettez en œuvre une politique d'équipement des télétravailleurs

Maîtrisez vos accès extérieurs

Sécurisez vos accès extérieurs

Renforcez votre politique de gestion des mots de passe

Ayez une politique stricte de déploiement des mises à jour de sécurité

Durcissez la sauvegarde de vos données et activités

Utilisez des solutions antivirales professionnelles

Mettez en place une journalisation de l'activité de tous vos équipements d'infrastructure

Supervisez l'activité de vos accès externes et systèmes sensibles

Sensibilisez et apportez un soutien réactif à vos collaborateurs en télétravail

Préparez-vous à affronter une cyberattaque

Dirigeants : impliquez-vous et montrez l'exemple !

Comme l’indique Abys Organisation Conseil, les risques de cybermalveillance augmentent dans une situation de télétravail non préparée. En cette période de confinement, les entreprises qui poursuivent leur activité à distance seraient plus exposées risques d’hameçonnage (phishing), de rançongiciels (ransomware), de vol des données, et des faux ordres de virement (FOVI/BEC).La société de conseil propose ainsi 10 recommandations pour les télétravailleurs:12 autres recommandations sont cette fois destinées aux employeurs: