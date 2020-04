A la Une . Confinement: La SPA en grande difficulté lance une cagnotte en ligne "La situation devient critique. Si on ne trouve pas de solution ça va être un drame", explique Bertrand Chevalier, trésorier de l’association. La Société Protectrice des Animaux, qui s’occupe des deux refuges et dispensaires pour chiens et chats abandonnés, traverse une crise sans précédent depuis la mise en place du confinement. Pour pouvoir continuer de nourrir et soigner les animaux sauvés, l’association en appelle désormais à la générosité des Réunionnais.





Elle pouvait également compter jusque-là sur des dons spontanés, que de généreux amis des animaux faisaient en personne, en se rendant dans les refuges. Mais ça aussi, c’est terminé.



"Le dispensaire a également été obligé de fermer puisque les stérilisations ne sont pas considérées comme des opérations urgentes. Les stérilisations gratuites pour les non imposables de Saint-Denis sont donc suspendues", explique Bertrand Chevalier.



Très inquiet pour la survie de l’association, il explique que si les ressources sont devenues quasi inexistantes, les frais eux continuent de s’accumuler:



"Le personnel au chômage partiel continue de nettoyer les box des animaux, de les nourrir, et d’appliquer les soins prescrits par les vétérinaires. On doit donc continuer d’acheter de la nourriture et de faire venir les médicaments par avion, ce qui coûte très cher".



"Notre but, c’est de sauver l’association"



"On veut protéger les emplois du dispensaire, mais surtout sauver les animaux. Si on ne se relaie pas, ça va être dramatique. Sans adoptions il est impossible de faire de la place pour des chiens et des chats de la fourrière, où ils finiront euthanasiés."



C’est pourquoi la SPA a lancé



Les refuges de la SPA sont fermés au public en raison du confinement. Conséquence: il n'y a quasiment plus d'adoptions, ni à La Réunion ni en métropole. Or il s'agit là de la ressource principale de l'association.Elle pouvait également compter jusque-là sur des dons spontanés, que de généreux amis des animaux faisaient en personne, en se rendant dans les refuges. Mais ça aussi, c'est terminé."Le dispensaire a également été obligé de fermer puisque les stérilisations ne sont pas considérées comme des opérations urgentes. Les stérilisations gratuites pour les non imposables de Saint-Denis sont donc suspendues", explique Bertrand Chevalier.Très inquiet pour la survie de l'association, il explique que si les ressources sont devenues quasi inexistantes, les frais eux continuent de s'accumuler:"Le personnel au chômage partiel continue de nettoyer les box des animaux, de les nourrir, et d'appliquer les soins prescrits par les vétérinaires. On doit donc continuer d'acheter de la nourriture et de faire venir les médicaments par avion, ce qui coûte très cher"."On veut protéger les emplois du dispensaire, mais surtout sauver les animaux. Si on ne se relaie pas, ça va être dramatique. Sans adoptions il est impossible de faire de la place pour des chiens et des chats de la fourrière, où ils finiront euthanasiés."C'est pourquoi la SPA a lancé une cagnotte en ligne, permettant à quiconque souhaite aider de faire un don sur internet.Au niveau national, la SPA a demandé au gouvernement une dérogation afin de permettre à nouveau l'adoption des animaux placés dans ses refuges.







