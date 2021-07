Confinement : Jusqu'où pouvez-vous sortir ?

Le préfet vient d'annoncer le retour du confinement et l'abaissement du couvre-feu à La Réunion à partir du 31 juillet et au moins jusqu'au 16 août.Mais ce confinement allégé de 5 heures à 18 heures vise surtout à limiter la circulation du virus entre les communes. Les Réunionnais sont pas contraints de rester chez eux mais ne peuvent pas sortir à plus de 10 kilomètres de leur domicile.Comment savoir jusqu'où vous pouvez sortir ? Vous pouvez calculer votre rayon de sorties autorisées grâce à Mappy, notamment ou via l' outil de géolocalisation du Gouvernement